Basketball : Donovan Mitchell claque 71 points

Getty Images via AFP

Mitchell, arrivé dans l’Ohio, l’été dernier, en provenance de l’Utah, est seulement le septième joueur à inscrire 70 points ou plus lors d’une rencontre de NBA, et le premier à réaliser une telle performance depuis l’icône des LA Lakers, Kobe Bryant, en 2006 (81 pts contre Toronto). Le record de points reste lui la propriété de Wilt Chamberlain, auteur d’un récital de 100 points avec Philadelphie contre les New York Knicks, le 2 mars 1962.