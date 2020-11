Berne : Dons d’organes: les proches doivent être inclus dans la décision

Le Conseil fédéral soumet un contre-projet à l’initiative «Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes» qui ne traite pas du droit des proches, lorsque la personne décédée n’a pas exprimé sa volonté.

Consentement plus large

Le Conseil fédéral prévoit aussi la création d’un registre pour que la déclaration de volonté puisse être conservée dans un endroit sûr et où il est certain de la retrouver en cas d’urgence. L’inscription devra être aussi simple que possible et la déclaration de consentement ou de refus devra pouvoir être modifiée selon les besoins. La population doit en outre être largement informée du changement de principe et de son droit à s’opposer au don.