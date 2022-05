Dons d’organes: les Suisses favorables au consentement facilité

Le comité référendaire entièrement alémanique, présidé par une sage-femme socialiste et un médecin, s’était élevé contre le texte du Parlement. Il s’oppose à l’idée que le silence soit une forme de consentement à la transplantation, et se dit inquiet que des citoyens ignorent la nécessité de formuler leur opposition à un prélèvement. Leur crainte se dirige particulièrement vers les populations précarisées ou étrangères, qui n’entreprendraient pas forcément les démarches de leur vivant. L’UDC et une partie du Centre s’opposaient aussi au projet, notamment parce que les considérations éthiques et religieuses n’ont pas été assez prises en compte à leur goût.