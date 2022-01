Don’t Look Up, deuxième film le plus vu sur Netflix

Streaming : «Don’t Look Up» est le deuxième film le plus vu sur Netflix

Le long métrage avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence rattrape à grands pas le blockbuster «Red Notice».

Le calcul des films les plus vus sur la plateforme se fait en se basant sur les heures de visionnage cumulées, rappelle le site «Écran large». À titre d’exemple, «Don’t Look Up» a atteint plus de 320 millions d’heures totales de visionnage. À ce rythme-là, il pourrait bien dépasser l’actuel numéro un: le blockbuster «Red Notice», avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, sorti sur Netflix en novembre 2021.