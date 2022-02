Patinage artistique : Dopage: Kamila Valieva, 15 ans, a une entraîneure très sévère

Une enquête a été ouverte sur l’entourage de la jeune patineuse russe positive à la trimétazidine avant les JO de Pékin. Elle est entraînée par une femme aux méthodes controversées.

Elle est autoritaire, voire controversée, mais elle obtient des résultats: Eteri Tutberidze a propulsé en moins de dix ans la Russie au sommet du patinage artistique féminin, mais les méthodes de l’entraîneure de Kamila Valieva sont éclairées d’une lumière plus crue depuis que sa jeune élève se retrouve au coeur d ’une retentissante affaire de dopage .

L’entraîneure rêvait alors de monopoliser le podium de l’épreuve féminine des JO 2022 avec ses trois élèves sélectionnées, Alexandra Trusova, Anna Shcherbakova et, surtout, Kamila Valieva, grande favorite pour l’or et dont la participation après un contrôle positif à la trimétazidine, est désormais suspendue à une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Enquête sur son entourage

Née dans une famille de cinq enfants aux origines géorgiennes et arméniennes, Tutberidze est réputée – et redoutée – pour sa discipline de fer et son style direct.