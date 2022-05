Pharma : Dopé par le vaccin anti-Covid, le chiffre d’affaires de Pfizer bondit de 77%

Le groupe pharmaceutique américain annonce mardi avoir engrangé au premier trimestre des revenus de 25,7 milliards dollars, en forte hausse par rapport à la même période en 2021.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a enregistré un chiffre d’affaires de 25,7 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 77% sur un an, en grande partie grâce aux ventes de son vaccin contre le Covid-19, selon ses résultats financiers publiés mardi. De janvier à mars, le bénéfice net du groupe a atteint 7,9 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice est de 1,62 dollar, au-dessus des prévisions du marché.

Les prévisions pour le chiffre d’affaires annuel sont en revanche toujours comprises entre 98 et 102 milliards de dollars. Le vaccin Cominarty contre le Covid-19 devrait représenter des ventes de 32 milliards de dollars. «Nous continuons de livrer au monde Cominarty, qui reste un outil crucial pour aider les patients et les sociétés à éviter les pires effets de la pandémie de Covid-19», a commenté le PDG de Pfizer, Albert Bourla, cité dans un communiqué. «Nous sommes en bonne voie pour honorer notre engagement de livrer au moins 2 milliards de dosses à des pays à revenus faibles et moyens en 2021 et 2022, dont au moins 1 milliard cette année», a ajouté le dirigeant.