Economie: la reprise se poursuit en Suisse

Économie : Dopée par la hausse de la consommation privée, la reprise se poursuit en Suisse

La reprise est surtout marquée dans les branches des services qui avaient le plus souffert des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. L’hôtellerie-restauration a ainsi enregistré une progression, entre avril et juin, de 12,4%. Le tourisme international, en particulier, a vu le nombre de nuitées générées par des clients européens et américains augmenter fortement. Le secteur des arts, spectacles et activités récréatives a lui aussi enregistré une hausse (+1,4%) après la levée des mesures sanitaires, tout comme celui des transports et communications (+4,4%), qui s’est établi à 3% au-dessus de son niveau d’avant-crise.