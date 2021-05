France : Dordogne: l’ancien militaire recherché a été arrêté

L’ancien militaire armé et recherché depuis dimanche en Dordogne a été interpellé lundi et blessé lors de son arrestation, a indiqué le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. L’homme a été «neutralisé», a écrit le ministre, félicitant les gendarmes et «en particulier le GIGN» pour leur «action déterminante». De source proche de l’enquête, l’homme a été «blessé par balles».