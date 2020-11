France : Dorian, candidat de «Koh-Lanta», va être papa

Le contrôleur de train normand a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram: sa compagne est enceinte.

Après «Koh-Lanta», c’est une autre aventure qui est sur le point de commencer pour Dorian. Le jeune homme de 30 ans, qui vit à Caen (F), sera bientôt papa. Sur Instagram , il a partagé une photo montrant un body sur lequel il est écrit: «Attention à toi! Mon père a fait «Koh-Lanta». La future maman se prénomme Marion, est prof de sport et file le parfait amour avec le contrôleur de train depuis plusieurs années.

Les autres aventuriers du programme de TF1 se sont empressés de féliciter leur compagnon, à l’image de Fabrice, de Mathieu, de Loïc, d’Angélique ou d’Aubin, qui s’est réjoui de ne bientôt plus être le seul à venir aux réunions avec un bébé. «On partagera le lit parapluie», a-t-il commenté. D’anciens candidats, comme Claude, Alban et Sandro ont également souhaité plein de bonheur à Dorian, à sa chérie et à leur futur enfant.