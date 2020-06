Suisse

Doris Bianchi quitte Alain Berset pour diriger Publica

Dès le 1er novembre prochain, la collaboratrice du ministre de l’intérieur prendra la tête de la Caisse de prévoyance de la Confédération.

Cette juriste et ancienne syndicaliste a été nommé par la Commission de la caisse Publica, indique cette dernière vendredi dans un communiqué. Son expérience à la fonction de secrétaire dirigeante à l’Union syndicale suisse ou comme présidente du Conseil de fondation de l’institution supplétive LPP et du Fonds de garantie lui assurent d’excellentes connaissances dans le domaine du 2e pilier, précise Publica.

Agée de 45 ans, cette mère de deux enfants est originaire de Bâle. Elle est bilingue allemand et italien. Docteur en droit, elle a été collaboratrice scientifique de la Conférence universitaire suisse. Elle a rejoint l'USS en 2005 et en était devenue secrétaire dirigeante en 2011. Elle est devenue collaboratrice d'Alain Berset en 2017.

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA est une institution de prévoyance autonome de droit public qui regroupe, comme institution collective, de 20 caisses de prévoyance. PUBLICA assure le suivi de près de 65'000 personnes assurées et 42'000 bénéficiaires de rentes de l’Administration fédérale, de différentes unités administratives décentralisées, et de quelque 70 autres organisations proches de la Confédération ou qui accomplissent un mandat public. Avec un bilan de plus de 41 milliards de francs, elle compte parmi les plus grandes caisses de pensions suisses.