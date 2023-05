Football: Doris Keller nommée directrice de l’Euro féminin 2025 en Suisse

Doris Keller travaille depuis vingt ans dans le football international, dans l’organisation de matches, de tournois et de grands événements de la FIFA, de l’UEFA et de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL). En 2016, elle a aussi été cheffe de projet pour la finale de l’Europa League à Bâle. Dernièrement, elle était directrice à l’UEFA pour les compétitions de clubs.

Promouvoir le foot féminin

Dans le communiqué de l’ASF, la nouvelle directrice se dit «très heureuse et fière de pouvoir organiser ce tournoi en collaboration avec l’ASF et l’UEFA. Ce sera une fête inoubliable et durable pour les femmes, pour le football et pour toute la Suisse».

Elle compte aussi profiter de l’événement pour développer le football féminin en Suisse: «Je considère comme une grande responsabilité le fait que nous organisions un tournoi durable, sur le plan écologique, économique, mais aussi sportif, en particulier pour le football féminin. Nous voulons qu’à l’avenir, le plus grand nombre possible de filles et de femmes joue au football en Suisse. C’est pourquoi nous profiterons de ce tournoi et de la période qui le précède et le suit pour améliorer durablement la prise de conscience, mais également les conditions-cadres, notamment l’infrastructure, pour le football féminin dans le pays».