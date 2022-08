Maison de star: Dormez chez Leonardo DiCaprio pour 32’500 dollars par mois

Située à Beverly Hills, elle possède quatre chambres à coucher, six salles de bains, un jardin et une piscine sur une superficie totale de 430 mètres carrés.

Cette maison construite dans les années 1930, et achetée en 2021 par le héros du film «The Beach», dispose également d’une grande cuisine habitable, teintée de marbre et de bois, de plusieurs coins salon et salle à manger. Côté déco, l’acteur de 47 ans a effectué d’importants travaux de rénovation suite à l’acquisition de cette demeure et y a fait poser du parquet en chêne blanc.