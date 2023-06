Malibu: Dormez dans la maison de Barbie et Ken

Surplombant l’océan et récemment rénovée, la DreamHouse à Malibu, qui avait déjà ouvert ses portes aux vacanciers en octobre 2019 pour les 60 ans de la poupée, est «un sanctuaire pour le surf, ensoleillé et entouré de plage, de plage et encore plus de plage», décrit Ken, qui a réuni ses passions dans la propriété. Accessoires de cow-boy, guitares et patins à roulettes sont à disposition des voyageurs qui pourront profiter de la piste de danse, du solarium et du jacuzzi, de la salle de sport extérieure, de la piscine et de la salle de rollers, décorés de rose, de tapis en peaux de bêtes, de néons et de boules à facettes.