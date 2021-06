États-Unis - Dormez dans la maison d’une star du hip-hop pour 25 dollars

Dormir dans la maison qui a vu naître les premières chansons de l’un des duos de hip-hop américain les plus connus du monde. C’est l’expérience inédite que pourront vivre les fans d’Outkast les 29 juin, 1er et 3 juillet prochains, à Atlanta. Et pour seulement 25 dollars la nuit! Un prix symbolique pour marquer les 25 ans de la sortie du deuxième album du binôme (ATLiens) qui a vendu plus de 25 millions de disques et a été récompensé six fois aux Grammy Awards.