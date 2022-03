logement insolite – Dormez dans le camion de Bad Bunny à Miami

«Être en tournée m’a reconnecté avec mes fans et l’énergie qu’ils me donnent pendant chaque spectacle.» Le chanteur portoricain Bad Bunny termine sa tournée mondiale à Miami, en avril. Pour marquer le coup, il s’associe avec la plateforme de location Airbnb et met à disposition son camion pour les 3 derniers soirs de sa tournée, El Último Tour Del Mundo, les 6, 7 et 8 avril prochains. «J’espère qu’en accueillant des invités dans mon camion, je pourrai leur donner une chance de se sentir en tournée avec moi. Ce camion a joué un tel rôle dans le concept de mon dernier album que je veux partager cette expérience unique avec eux.»