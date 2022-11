SEJOUR INSOLITE: Dormez parmi les baskets de DJ Khaled pour 11 francs la nuit

Vous aimez DJ Khaled? Vous aimez les baskets? Alors ce séjour pour le moins original pourrait vous intéresser. En partenariat avec Airbnb, le DJ américain, âgé de 47 ans, met en location son placard à baskets , au sein de sa propriété de Miami, les 5 et 6 décembre prochains pour la somme de 11 dollars (10 francs) la nuit. Un accès à la piscine et un coin terrasse sont inclus dans le tarif.

Un joli coup de com

Les réservations ouvrent ce lundi 28 novembre à 19 heures (heure suisse). C’est aussi aujourd’hui que les baskets We The Best Air Jordan 5s, nées de la collaboration entre DJ Khaled et Nike, sont en vente. Une paire sera d’ailleurs offerte à chaque personne passant la nuit chez l’artiste américain. Une session shopping dans le magasin de sneakers 305 Kicks et un repas à The Licking – Miami Gardens, restaurant appartenant au DJ américain, sont aussi au menu du séjour.