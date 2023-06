SoDormir à côté d’un ventilateur est une très mauvaise idée

Vous n’arrêtez pas de vous tourner et de vous retourner dans le lit, tantôt sous, tantôt sur la couverture. Lorsque le mercure grimpe, il peut être difficile de s’endormir et de passer des nuits sereines. Pas étonnant quand on sait qu’il est prouvé scientifiquement que la température de sommeil idéale se situe entre 16 et 20°C, des températures largement dépassées actuellement. Alors, quoi de plus tentant qu’une petite brise rafraîchissante? Sauf que, laisser tourner le ventilateur toute la nuit n’est pas une bonne idée.