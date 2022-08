Football : Dortmund craque totalement en fin de match

Après avoir mené de deux buts à l’entame du dernier quart d’heure, le Borussia Dortmund s’est sabordé en encaissant trois buts entre la 89e et la 95e et s’est incliné contre le promu Werder Brême (3-2), samedi dans son Westfalenstadion.

Julian Brandt (45e+2) et Raphaël Guerreiro (77e) avaient ouvert la voie à un troisième succès du BVB cette saison en championnat, mais Lee Buchanan (89e), Niklas Schmidt (90e+3) et Oliver Burke (90e+5) ont renversé la rencontre pour offrir à Brême un premier succès, après deux matches nuls pour son retour en Bundesliga.

Seoane battu par Breitenreiter

Pour l’entraîneur suisse Gerardo Seoane, les temps sont durs. Son Bayer Leverkusen connaît un début de saison catastrophique avec trois défaites en autant de rencontres et une élimination au premier tour de la coupe contre une équipe de troisième division.

Dans les autres parties du jour, Mayence s’est imposé 2-1 sur la pelouse d’Augsburg. Titulaire et capitaine, Silvan Widmer a été remplacé à la 75e par Edimilson Fernandes, son coéquipier en équipe de Suisse. Freiburg est sorti vainqueur de son déplacement à Stuttgart (0-1) alors que la rencontre entre Wolfsburg et le FC Schalke 04 n’a pas offert le moindre but.