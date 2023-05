FOOTBALL: Dortmund doit gérer la pression pour faire couler la bière

Les supporters du Borussia Dortmund n’en peuvent plus de piaffer. Ils sont à 90 minutes et des poussières d’un immense bonheur… ou d’un sacré crève-coeur. AFP/INA FASSBENDER

Toute la ville est parée de jaune et noir, des centaines de milliers de supporters affluent pour le grand jour. D’ici au coup d’envoi de 15h30, ils boiront de la bière en retenant leur souffle. Ils chanteront pour apaiser leurs nerfs à vif, ils beugleront leur espoir. Si le Borussia Dortmund bat Mayence samedi, devant 81’000 fans qui auraient pu être cinq fois plus nombreux si l’ex-Westfalenstadion avait été encore plus grand, il sera champion d’Allemagne pour la neuvième fois de son histoire; la première depuis 2012. Mais s’il ne s’impose pas et que le Bayern Munich l’emporte à Cologne dans le même temps, ce sera le drame.

«Si même un Jürgen Klopp dit qu’il est nerveux, alors les joueurs doivent l’être aussi.» Thomas Müller, pilier du Bayern Munich.

Alors forcément, ça mousse pas mal dans la cité de la Ruhr, si intimement dévouée à son équipe de football - les orgues d’une église ont fait retentir You’ll Never Walk Alone, vendredi. «Bien sûr, c’est une semaine très spéciale pour nous, a convenu en conférence de presse l’entraîneur Eldin Terzic, désireux de conserver la tête froide. Nous sommes dans la position idéale, mais la clé est de ne rien changer à notre préparation habituelle. Il ne faut pas penser au contexte ni au lieu, mais seulement à notre objectif final. Nous devons terminer le travail.»

Sixième de Bundesliga avec neuf points de retard sur le Bayern lors de la trêve de décembre, le Borussia, vainqueur des neuf matches qu’il a disputés dans son stade en 2023, a profité du déclin temporaire des Bavarois pour prendre deux unités d’avance avant cette ultime ronde. Une remontada qui a déclenché une immense vague d’euphorie. Mais à l’approche de l’extase, une angoisse se dessine: et si le BVB perdait tout in extremis?

«Nous sommes assez forts pour le faire une dernière fois.» Sebastian Kehl, directeur sportif de Dortmund.

«Je suis un peu nerveux, pour être honnête», a admis depuis Liverpool Jürgen Klopp, l’homme qui avait mené Dortmund à ses deux dernières couronnes, en 2011 et 2012. Thomas Müller, pilier du Bayern, s’est engouffré dans la brèche. «Il s’agit d’abord de nous concentrer sur les trois points à Cologne et pour le reste, tout est entre les mains des dieux du football, a-t-il déclaré, tout sourire, dans une vidéo postée depuis son canapé. En fait, tout dépendra de la capacité du BVB à bien gérer la pression. Je viens de lire qu’une foule entre 200’000 et 400’000 personnes est attendue dans la ville en cas de fête pour le titre. Répondre aux attentes de tant de gens, avec cette tribune Sud qui veut tant la victoire, cela représente une sacrée responsabilité. Si même un Jürgen Klopp dit qu’il est nerveux, alors les joueurs doivent l’être aussi. Je pense vraiment qu’ils vont ressentir cette pression et c’est la raison pour laquelle j’espère encore que nous pourrons devenir champions.»

Kehl se rassure

Les déclarations habiles de l’international allemand seront-elles de nature à semer le trouble dans les têtes adverses? Tout Dortmund espère bien que non. «Je sais comment l’équipe a performé ces derniers temps, nous sommes capables de marquer dès le début du match quel que soit l’adversaire, a voulu rassurer Sebastian Kehl, ancien joueur du Borussia devenu directeur sportif. En 2023, nous sommes l’équipe européenne qui a gagné le plus de matches à domicile, qui a marqué le plus de buts et pris le plus de points. Nous sommes assez forts pour le faire une dernière fois et il n’y a pas de meilleur endroit pour faire la fête que Dortmund.»