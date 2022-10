Football: Huitièmes de finale pour Dortmund en Coupe d’Allemagne

Football : Dortmund en huitièmes de la Coupe d’Allemagne

Jude Bellingham a marqué le deuxième but de Dortmund sur penalty.

Le premier but a été marqué contre son camp par le jeune défenseur de Hanovre, Bright Akwo Arrey-Mbi (19 ans) , qui a détourné une frappe adverse et a pris son gardien Leo Weinkauf à contre-pied (11e).

Ademi et Sandhausen passent

Les trois autres rencontres qui ont débuté en début de soirée, deux sont allées aux tirs au but et une en prolongation. Dans ce dernier cas, c’est grâce à un but inscrit à la 119e minute par l’Autrichien Michael Gregoritsch que Freiburg a éliminé St. Pauli (2-1 ap).