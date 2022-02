Football : Dortmund en patron, le Bayern se fait une frayeur

Le Borussia Dortmund a balayé Mönchengladbach 6-0 tandis que le Bayern Munich s’est réveillé à la mi-temps contre Greuther Furth.

Les joueurs de Dortmund ont pu fêter six buts dimanche, un véritable festival.

Portés par leurs attaquants stars, le Bayern et le Borussia ont balayé leurs adversaires dimanche et restent premier et deuxième de la Bundesliga.