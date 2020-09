Devant 10 000 spectateurs, Haaland et Dortmund ont parfaitement débuté leur saison.

Dortmund, avec Roman Bürki et Manuel Akanji titulaires, a battu Mönchengladbach, où Yann Sommer et Nico Elvedi ont disputé toute la rencontre, 3-0. Et le prodigieux Erling Haaland a déjà réalisé un doublé.