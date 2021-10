Football : Dortmund et Haaland victorieux, mais dure journée pour les Suisses

Le Borussia Dortmund prend provisoirement la tête de Bundesliga après sa victoire contre Mayence. Francfort (Sow), Greuter Fürth (Itten) et Wolfsburg (Mbabu) se sont inclinés de leur côté.

Au Borussia, Erling Haaland est revenu de blessure et le colosse norvégien a repris son histoire là où il l’avait arrêtée: avec neuf buts en six matches disputés, il reprend à Lewandowski (Bayern) la tête du classement des buteurs, et place Dortmund tout en haut du classement avec 18 points.