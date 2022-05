Football : Dortmund et Leverkusen verrouillent leurs places sur le podium

Dortmund et Leverkusen ont validé leurs deuxième et troisième places de la Bundesliga, derrière le Bayern, lors de la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga, alors que Leipzig est replacé – sans avoir joué – dans la course à la C1.

Gerardo Seoane jouera la C1 la saison prochaine. AFP

Le Borussia termine sur la deuxième marche du podium derrière le «Rekordmeister» munichois pour la sixième fois en dix ans. Un doublé de son attaquant international Julian Brandt lui a permis de s’imposer 3-1 sur la pelouse du dernier Fürth, déjà relégué en deuxième division. Felix Passlack a marqué le troisième but des Jaune et Noir.

Leverkusen: Schick et Diaby intenables

Le Leverkusen de Gerardo Seoane a lui aussi assuré définitivement sa troisième place, en remportant 4-2 une partie pourtant mal engagée à Hoffenheim. Mené deux fois, le Bayer a dû son bonheur à son duo infernal Moussa Diaby/Patrick Schick, le petit feu-follet français dynamiteur de défenses et l’impitoyable avant-centre tchèque.

Schick a réussi un doublé (1-1, 34e et 3-2, 76e) et une passe décisive pour Moussa Diaby (2-2, 73e), qui avait lui-même offert le premier but à son coéquipier. Il porte son total de buts à 24 cette saison en championnat, en deuxième position du classement des canonniers derrière Robert Lewandowski (34 buts pour le Bayern). Diaby a réussi quant à lui 13 buts et autant de passes décisives. L’international argentin Lucas Alario a marqué le but du 4-2 en fin de match (90e+1).

Leipzig un pied en C1

La lutte pour la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, reste ouverte, mais c’est Leipzig, sans avoir joué et contre toute attente, qui se retrouve en ballotage favorable avant la dernière journée.

Samedi soir, Fribourg est toujours quatrième avec 55 points, mais sa lourde défaite 4-1 à domicile contre l’Union Berlin laisse une porte ouverte au RB. Si les Saxons (54 pts) gagnent dimanche chez eux contre le 14e Augsbourg, ils seront seuls quatrièmes avant la dernière journée.

Une chance inespérée pour Christopher Nkunku et ses coéquipiers, qui terminent la saison à bout de souffle, avec deux défaites consécutives en championnat, et une douloureuse élimination jeudi à Glasgow chez les Rangers en demi-finale de Ligue Europa (défaite 3-1 après une victoire 1-0 à l’aller).

Munich sous pression... pour la descente

Le Bayern, déjà sacré depuis deux journées, reçoit dimanche Stuttgart. Et l’entraîneur Julian Nagelsmann, sous pression de certains de ses collègues, a dû promettre que son équipe jouerait le match à fond, pour ne pas fausser la lutte pour le maintien entre le Hertha (15e, 33 pts), Stuttgart (16e et barragiste, 29 pts) et Bielefeld (17e et avant-dernier, 27 pts).

S’il prend un point à Munich, Stuttgart sera virtuellement sauvé, avec trois points d’avance sur Bielefeld et une différence de buts très favorable. S’il gagne, l’ancien club de Benjamin Pavard pourrait même revenir sur les talons du Hertha, premier non relégable.

Dix-huitième et dernier, Fürth est déjà condamné à descendre, après une seule saison dans l’élite.