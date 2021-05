Football : Dortmund et ses deux Suisses gagnent la Coupe d’Allemagne

Manuel Akanji et Roman Bürki ont aidé le Borussia Dortmund à remporter la finale de la Coupe d’Allemagne. Victoire sans appel 4-1 contre le RB Leipzig.

Doublés de Sancho et de Haaland: la classe individuelle des stars de Dortmund a eu raison de la force collective du RB Leipzig, balayé 4-1 en finale de la coupe d’Allemagne. Privés de leurs fans par le huis clos, les Jaune et Noir n’en ont pas moins livré un match presque parfait, quasiment plié à la pause (3-0).

Pour Leipzig et Nagelsmann, qui espéraient remporter l’un et l’autre leur tout premier trophée, la désillusion est douloureuse. Mais cette démonstration replace surtout Dortmund sur la carte du football allemand. Ceux qui pensaient que Leipzig - quasi assuré de la deuxième place en Bundesliga cette saison - s’était définitivement octroyé le statut de «deuxième grand d’Allemagne» derrière le Bayern devront déchanter.

Dans les confrontations directes, les Saxons n’ont plus battu Dortmund depuis octobre 2017, soit une série de huit matches (six victoires du Borussia et deux nuls). Le club de la Ruhr avait remporté son dernier titre en 2017, déjà la coupe d’Allemagne. Son entraîneur était alors Thomas Tuchel, parti ensuite au Paris SG et à Chelsea, avec qui il disputera le 29 mai la finale de la Ligue des champions.