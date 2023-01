Football : Dortmund gagne contre Leverkusen, ça se resserre en tête du championnat

Victoire pour les coéquipiers de Gregor Kobel contre Leverkusen (2-0). Les six premières équipes de Bundesliga ne sont désormais séparées que par cinq points.

Dortmund est en bonne forme. AFP

Titularisé pour la première fois après son cancer des testicules, Sébastien Haller a signé avec le Borussia Dortmund, contre Leverkusen (2-0) dimanche, un troisième succès en 2023 pour revenir à trois points du Bayern Munich au soir de la 18e journée de Bundesliga.

Les joueurs d’Edin Terzic ont ouvert le score peu après la demi-heure de jeu par Karim Adeyemi (33e), à la conclusion d’une action parfaitement menée par Dortmund.

60 minutes pour Haller

Sur un pressing haut de Marius Wolf côté droit, les Jaune et Noir ont récupéré la balle à 20 mètres du but de Leverkusen, et la feinte de Haller sur un centre en retrait de Julian Brandt a embarqué deux défenseurs. Libre de tout marquage, Adeyemi a marqué son premier but en Bundesliga cette saison, le troisième toutes compétitions confondues.

Et alors que Leverkusen a fait le pressing pour revenir au score, c’est une nouvelle action bien menée qui a permis au Borussia Dortmund de doubler la mise sur un but contre son camp du défenseur du Bayer Edmond Tapsoba (53e).

Le gardien suisse du Borussia Gregor Kobel a sorti trois belles parades en seconde période (57e, 76e, 90e+2) pour conserver le score jusqu’à la fin du match.

Après avoir disputé les trente dernières minutes contre Augsbourg et à Mayence, l’international ivoirien Sébastien Haller a pour la première fois été titularisé et est sorti à l’heure de jeu.

Marges réduites en haut du classement

Le championnat d’Allemagne s’est complètement resserré en haut du classement, avec cinq équipes qui se tiennent en trois points après 18 journées, et même six en cinq points, après les trois matches nuls en 2023 du Bayern Munich (à Leipzig, contre Cologne et Francfort), décuple champion d’Allemagne en titre mais au ralenti.

Le Bayern occupe toujours la première place avec 37 points, un de plus que l’Union Berlin (36), deux de plus que Leipzig (35) et trois de plus que le Borussia Dortmund et Fribourg (34). L’Eintracht Francfort est en embuscade de ce quintette avec 32 points.