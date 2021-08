Football : Dortmund lance sa saison sur un festival d’Erling Haaland

Le BVB de Kobel et Akanji a surclassé le Francfort de Sow, samedi lors de la première journée de Bundesliga (5-2). Le Norvégien est déjà en feu.

Erling Haaland à Dortmund, saison 3: porté par son attaquant norvégien, auteur de deux buts et trois passes décisives, le Borussia a balayé 5-2 l’Eintracht Francfort samedi pour la première journée de Bundesliga et pris la tête du classement avec Stuttgart et Hoffenheim. Gregor Kobel et Manuel Akanji ont joué tout le match pour le BVB, de même que Djibril Sow pour Francfort. Steven Zuber n'était pas sur la feuille de match.

Dortmund prend provisoirement les commandes de Bundesliga en compagnie d’Hoffenheim, qui s’est imposé 4-0 sur le terrain d’Augsbourg et Stuttgart, qui a écrasé à domicile 5-1 le promu Greuther Fürth plus tôt dans la journée.

Dans les autres rencontres du jour, l’Union Berlin d’Urs Fischer et le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane ont fait match nul 1-1, Wolfsburg, avec Mbabu, Steffen et Mehmedi dès la 87e, a battu sur pénalty le promu Bochum, tandis que l’Arminia Bielefeld et Fribourg se sont séparés sur un score nul et vierge. Dimanche, le RB Leipzig, autre candidat au titre, se déplace sur la pelouse de Mayence, tandis que Cologne et le Hertha Berlin cloront la première journée.