Football : Dortmund met la pression sur le Bayern

Vainqueur vendredi à Stuttgart, le Borussia revient à six points du leader munichois en Bundesliga.

Dortmund, avec Gregor Kobel et Manuel Akanji titulaires, s’est imposé 2-0 vendredi à Stuttgart grâce à un doublé de Julian Brandt et se rapproche provisoirement à six points du Bayern, qui accueillera samedi Augsbourg pour le compte de la 29e journée de Bundesliga.