Le leader en démonstration

Le Bayern assure avant le Klassiker

Les Bavarois ont battu l'Eintracht Francfort, samedi (5-2), à trois jours du choc contre Dortmund.

Serge Gnabry et Alphonso Davies célèbrent le but du second nommé (61e 4-2).

Contre Gelson Fernandes (titulaire et capitaine) , Djibril Sow (entré à la 71e) et leurs coéquipiers, les Bavarois ont rapidement pris trois longueurs d’avance, grâce à des réussites de Goretzka (17e), de Müller (41e) et de Lewandowski (46e). Francfort a provisoirement fait douter le septuple champion en titre en revenant à 3-2 avec un doublé de Hinteregger (52e et 55e). Mais le Bayern a ensuite repris le large (61e Davis, 74e Hinteregger contre son camp). Idéal pour la confiance, à trois jours du Klassiker face à Dortmund. Et ce malgré la sortie sur blessure de Boateng (73e).