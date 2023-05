Football: Dortmund perd des points dans la course au titre

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel n’a pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de Bochum (1-1) vendredi soir en ouverture de la 30e journée du championnat d’Allemagne, et a concédé deux précieux points dans la course au titre.

Les Munichois sont décuples champions d’Allemagne en titre et visent un onzième titre consécutif, mais sont plongés dans une profonde crise, ne remportant que deux de leurs sept derniers matches, tous sous la direction de Thomas Tuchel arrivé sur le banc du Bayern le 24 mars.

Voisins ennuyants

Les duels sur la pelouse des rivaux de Schalke 04 et du VfL Bochum auront donc coûté cher cette saison au Borussia Dortmund, qui avait également concédé le match nul sur la pelouse de Gelsenkirchen contre Schalke après avoir mené deux fois au score (1-0 puis 2-1, pour finir à 2-2).

Sous une pluie fine et une pelouse glissante, le Borussia Dortmund a été mené vendredi soir l’espace de 122 secondes dans le petit derby de la Ruhr face au voisin de Bochum, lorsque le capitaine français du VfL Anthony Losilla a ouvert le score à la 5e minute d’une superbe frappe du pied droit dans la lucarne opposée.

La réaction de Dortmund est venue très rapidement, deux minutes plus tard par les deux hommes en forme du moment du côté du Borussia, le Néerlandais Donyell Malen et l’Allemand Karim Adeyemi.

Lancé dans la profondeur par Mats Hummels, Malen a pris le meilleur sur son défenseur et a parfaitement centré. La balle légèrement déviée par Sébastien Haller est arrivée jusqu’à Adeyemi, qui n’a pas laissé passer sa chance.

Dortmund pas aidé

Les coéquipiers de Hummels ont alors multiplié les occasions, en milieu de première période et surtout dans le dernier quart d’heure, mais soit ils n’ont pas trouvé le cadre, soit ils ont trouvé le gardien de Bochum Manuel Riemann, qui a repoussé coup sur coup les tentatives de Youssoufa Moukoko (75e) et Jude Bellingham (77e).

Les Jaunes et Noirs n’ont pas reçu le coup de pouce du destin, quand l’arbitre n’a pas sifflé et a décidé de ne pas recourir à l’assistance vidéo à la 64e minute, lorsque le défenseur de Bochum Danilo Soares a touché le pied d’Adeyemi dans la surface de réparation.

Ils n’ont pas eu plus de réussite, avec le hors-jeu sifflé de peu contre Hummels, qui avait juste avant le début du temps additionnel enfin trouvé la faille dans la défense adverse, après de longues minutes de siège devant le but de Bochum.

Domination du Bayern

Le Borussia se devait de remporter ses cinq derniers matches pour assurer un premier titre de champion depuis 2012 et mettre la fin à la domination hégémonique du Bayern Munich qui dure depuis une décennie (2013-2022).

Derrière le Borussia et le Bayern, l’Union Berlin est troisième et en embuscade, avec six points de retard sur le Borussia, avant de recevoir samedi après-midi (15h30) le Bayer Leverkusen.