Football : Dortmund recolle au Bayern, Leipzig défait, carton de Gladbach

Le Borussia Dortmund n’a pas laissé passer sa chance et s’est imposé contre Stuttgart. Leverkusen et Mönchengladbach ont aussi été victorieux, tandis que Leipzig s’est incliné à Hoffenheim.

Le milieu de terrain de Dortmund Jude Bellingham et le défenseur grec Konstantinos Mavropanos se disputent le ballon à Dortmund. AFP

Dortmund, toujours privé de son buteur Erling Haaland, a battu samedi dans la douleur le mal classé Stuttgart (2-1) et recolle à un point du Bayern, défait vendredi soir contre toute attente à Augsbourg sur le même score.

Cette victoire relance le suspense en Bundesliga, où le champion en titre, avec 28 points après douze journées, n’a plus qu’une longueur d’avance sur le Borussia (27 pts). Fribourg reste troisième à six points, et peut se rapprocher dimanche en battant Francfort à domicile.

Dortmund, devant son formidable public, a dû livrer une bataille épique pour venir à bout de Stuttgart, 16e et potentiel barragiste. Le Borussia reste la seule équipe du championnat à n’avoir toujours pas perdu le moindre point à domicile cette saison.

Supérieurs dans le jeu, les joueurs de la Ruhr ont dû attendre la 56e minute pour ouvrir le score, par l’international néerlandais Donyell Malen (1-0). Mais Stuttgart est très vite revenu dans le match grâce à l’international espoir allemand Roberto Massimo (1-1, 63e).

Dortmund, poussé par son «Mur jaune», n’a rien lâché, et après des échecs de Manuel Akanji (transversale à la 67e), Jude Bellingham, Marco Reus et Malen, c’est finalement le capitaine Reus qui, quasiment dans le money time, a récompensé les Jaune et Noir de leurs efforts en expédiant au fond un ballon repoussé par le gardien après un tir de Thorgan Hazard (2-1, 85e).

Gladbach bat la lanterne rouge, Leverkusen s’offre Bochum

Privés de Breel Embolo et de Nico Elvedi blessé, le Borussia Möchengladbach accueillait les derniers du classement Greuther Fürth et son attaquant Cedric Itten, entré en cours de jeu.

Les hommes d’Adi Hutter n’ont pas tremblé et se sont imposés sur le score sans appel de 4 à 0, grâce à deux réussites de Jonas Hofmann (9e et 57e), Florian Neuhaus (28e) et Alassane Pléa (43e). Soirée tranquille pour Yann Sommer, qui n’a dû faire face qu’à un tir cadré.

Pendant ce temps, Leverkusen s’est réconcilié avec la victoire. Après une réussite éclair d’Amine Adli après seulement 3 minutes de jeu, les hommes de Gerardo Seoane sont parvenus à contenir les velléités de leurs adversaires du Bochum et consolider leur 4e place.

Woflsburg coince contre Arminia Bielefeld

Menée après seulement 11 minutes, l’équipe de Renato Steffen et Kevin Mbabu, titulaires, s’est fait peur contre Arminia Bielefeld, avant-dernier du classement de Bundesliga. Les coéquipiers d’Edimilson Fernandes, entré en cours de jeu, ont même creusé l’écart, bénéficiant d’un pénalty à la 54e minute.

C’était sans compter sur la minute de folie des hommes de Florian Kohfeldt, qui ont recollé au score coup sur coup avec des réussites de Wout Weghorst (62e) et Lukas Nmecha (63e). L’opération est tout de même mauvaise pour les 5e de Bundesliga.

Leipzig tombe

Leipzig a manqué une occasion de revenir sur le peloton de tête. En déplacement à Hoffenheim, qui végétait dans la deuxième moitié de tableau avant ce match, les hommes de l’entraîneur américain Jesse Marsch étaient favoris, après sept matches de Bundesliga consécutifs sans défaite.

Mais ils ont livré une piètre prestation et Diadie Samassekou (12e) et Munas Dabbur (68e) ont offert une victoire méritée à Hoffenheim. Leipzig va en outre devoir jouer au moins ses deux prochains matches de championnat à domicile à huis clos, en raison de nouvelles restrictions sanitaires édictées par les autorités locales du Land de Saxe.