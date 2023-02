Coupe d'Allemagne de football: Dortmund rejoint les cadors en quarts

Football : Dortmund rejoint les cadors en quarts de la Coupe d’Allemagne

Le Borussia a éliminé Bochum mercredi soir et passe en quarts, comme les cinq autres premiers du championnat de Bundesliga.

Marco Reus (à dr.), félicité par Nico Schlotterbeck, a marqué le but de la victoire pour Dortmund.

Le Borussia Dortmund est venu à bout de Bochum (2-1) en huitième de finale de la Coupe d’Allemagne mercredi soir grâce à un but de Marco Reus dans les vingt dernières minutes.

Avec la qualification de Dortmund, les six premières équipes du championnat d’Allemagne – le Bayern, l’Union Berlin, Dortmund, Leipzig, Francfort et Fribourg – sont au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe. Stuttgart (16e) et Nuremberg, équipe de 2e division qui a battu mercredi Düsseldorf (1-1, 5-3 tab), complètent le plateau.