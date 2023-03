Football: Dortmund remet la marche avant et met le Bayern sous pression

Sébastian Haller et Marco Reus ont tout les deux inscrits un doublé face à Cologne.

Une semaine après avoir concédé le nul (2-2) à Gelsenkirchen contre Schalke, Dortmund a remis la marche avant en surclassant Cologne (6-1), un succès qui lui permet de prendre les commandes du championnat et de mettre la pression sur le Bayern.

Après 25 matches joués, le Borussia Dortmund occupe la première place au classement, avec 53 points soit un de plus que le Bayern (52), décuple champion d’Allemagne en titre et qui se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen (9e, 34 points) dimanche (17h30).

Après la trêve internationale de dix jours, le Borussia Dortmund et le Bayern ont rendez-vous le samedi 1er avril (18h30) à l’Allianz Arena munichoise pour un Klassiker décisif dans la course au titre de champion, alors qu’il ne restera plus que huit journées après ce choc de la Bundesliga.