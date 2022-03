Football : Dortmund revient à quatre points du Bayern

Grâce à sa victoire mercredi contre Mayence, le Borussia, deuxième, talonne les Munichois.

Axel Witsel (à g.) a marqué le seul but de la rencontre pour Dortmund.

Le Borussia Dortmund, avec Gregor Kobel dans les buts, a remporté sur le fil mercredi son match en retard à Mayence (1-0) et se rapproche à quatre points du Bayern Munich, à huit journées de la fin de la Bundesliga.

Le milieu de terrain international belge Axel Witsel, capitaine d’un soir, a donné la victoire aux siens à la 87e minute, d’une reprise de volée à la réception d’un coup franc tiré en profondeur par Giovanni Reyna. «Ça a été un match difficile», a admis Witsel. «Parfois, on ne joue pas un très beau football, mais on gagne comme ça (…), en ce moment nous avons le langage corporel, et le «fighting spirit».