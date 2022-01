Football : Dortmund revient dans le sillage du Bayern

Facile vainqueur contre Freiburg, le Borussia n’est plus qu’à trois points des Munichois en Bundesliga.

Seulement 750 spectateurs

Les Jaune et Noir sont bien entrés dans la partie, prenant d’emblée le contrôle, alors que Fribourg, l’équipe surprise du début de saison, toujours quatrième au classement, semblait confondre stabilité et passivité.

«Spéciales» de Haaland

Haaland, après deux matches consécutifs sans marquer, a remis sa propre pendule à l’heure, avec deux de ses «spéciales»: contrôle orienté en pleine course, coup de reins sur cinq mètres dans la surface et ballon placé au-dessus du gardien (3-0, 45e+1); et but à une touche de balle après une passe en profondeur de Mo Dahoud, également en un contre un contre le gardien (4-1, 75e), après un but d’Ermedin Demirovic pour Fribourg. Dahoud a mis le point d’orgue à cette soirée de gala à la 86e minute d’un ballon en lucarne (5-1).