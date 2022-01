Football : Dortmund s'accroche, Leverkusen et l’Union Berlin régalent

Difficile vainqueur d’Hoffenheim (3-2), le BVB revient à 3 points du Bayern. Derrière, le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane et l’Union Berlin d’Urs Fischer tracent leur route vers la Ligue des champions.

Dortmund n'abdique pas. Avec une victoire difficile mais méritée sur la pelouse d’Hoffenheim (3-2), le dauphin de la Bundesliga est revenu à trois points du Bayern, le leader qui jouera dimanche en clôture de la 20e journée. Avec 43 unités, les hommes de Marco Rose restent encore à portée du «Rekordmeister» (46 points), qui aura cependant les faveurs des pronostics à Berlin contre le Hertha pour reprendre ses six longueurs d'avance. Derrière, le Leverkusen de Gerardo Seoane (35 points) occupe la troisième place après avoir balayé Augsbourg (5-1). L'étonnante Union Berlin d’Urs Fischer (34 points) est quatrième et dernière qualifiée potentielle pour la Ligue des champions.

Après son énorme désillusion en Coupe d'Allemagne mardi (défaite 1-2 sur le terrain de St. Pauli, une équipe de D2), Dortmund se devait de rebondir. Ce match face à Hoffenheim, 4e au coup d’envoi, constituait la plus grosse affiche de cette journée.

Sous l'impulsion de l'ailier international néerlandais Donyell Malen, impliqué sur les trois buts de son équipe, le Dortmund de Gregor Kobel et Manuel Akanji, a confirmé son bon début d'année 2022, avec trois victoires en trois matches de championnat. Des résultats qui font taire - pour l'instant - les critiques qui reprochent à cette équipe de manquer de constance et de caractère dans les moments difficiles.

Devant 500 spectateurs (jauge sanitaire), le BVB a ouvert le score dès la 5e minute par son buteur prodige Erling Haaland, servi seul devant le but par Malen. Le Norvégien a signé son 16e but en 14 apparitions en Bundesliga cette saison. Mais Hoffenheim n'a rien lâché et le Croate Andrej Kramaric a logiquement remis les deux équipes à égalité d'une reprise de volée croisée dans la surface (1-1, 45e+1).