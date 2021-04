Football : Dortmund s’accroche dans la course à l’Europe

Statu quo dans la course à la Ligue des champions en Bundesliga: Wolfsburg reste troisième avec un point d'avance sur Francfort et cinq sur Dortmund, après la victoire des trois équipes mardi et mercredi lors de la 30e journée.

Raphaël Guerreiro a inscrit le but de la délivrance pour Dortmund. AFP

Seules les quatre premières places donnent accès à la Ligue des champions. Et pour le Borussia Dortmund, qui a disputé sans interruption la prestigieuse et lucrative compétition européenne ces cinq dernières saisons, l'heure de vérité pourrait sonner samedi, lors d'un déplacement crucial dans la tanière des «Loups» de Wolfsburg.

S'ils gagnent, les partenaires d'Erling Haaland resteraient cinquièmes, mais encore à portée d'une place dans le top 4. S'ils perdent en revanche, ils se retrouveraient à huit points de Wolfsburg et, au mieux, à quatre de Francfort, au pire à sept, à trois journées de la fin. À l’heure actuelle, Dortmund pointe à quatre longueurs de la quatrième place.

Ne pas jouer la Ligue des champions pourrait avoir de lourdes conséquences pour le Borussia, qui aurait notamment du mal à retenir son joyaux Haaland, courtisé à 20 ans par plusieurs grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et Manchester City.

Le Norvégien, auteur de 51 buts en 55 matches avec le Borussia depuis son arrivée en janvier 2020, a manqué un penalty mercredi à domicile contre l'Union Berlin d’Urs Fischer. Mais le ballon repoussé par le gardien a été repris victorieusement par le capitaine Marco Reus (1-0, 27e). Raphaël Guerreiro a verrouillé les trois points à la 88e minute (2-0). Tous deux titulaires, Marwin Hitz et Manuel Akanji ont disputé l’intégralité de la rencontre.

Mönchengladbach s’écroule

Haaland, troisième au classement des buteurs (23 buts), est suivi de près par le canonnier de Wolfsburg Wout Weghorst, qui a marqué d'une belle tête plongeante son 20e but lors de la victoire de son équipe 3-1 à Stuttgart. À nouveau titularisé dans les buts de Stuttgart, Gregor Kobel a été impuissant sur les trois buts concédés par son équipe. Côté Wolfsburg, Admir Mehmedi est le seul Suisse à être apparu sur la pelouse. L’attaquant zurichois est entré à la 66e, tandis que Kevin Mbabu était suspendu. Renato Steffen, lui, est toujours blessé.

Par ailleurs, Mönchengladbach s'est incliné à Hoffenheim (2-3) après avoir mené 2-0. Elvedi a disputé tout le match, au contraire de Breel Embolo et Denis Zakaria, tous deux entrés à la 68e sans parvenir à renverser la situation. Comme d’habitude, Michael Lang est resté sur le banc. Quant à Yann Sommer, il purgeait son deuxième et dernier match de suspension.

Mönchengladbach, huitième de finaliste de la Ligue des champions cette saison, est septième à 9 points de la cinquième place et voit s'éloigner ses chances de décrocher une invitation pour la Ligue Europa la saison prochaine.

Enfin, Mayence a ramené un succès important en vue du maintien de son déplacement chez le Werder Brême (1-0). Une victoire à laquelle Edimilson Fernandes n’a pu prendre part. Le Valaisan était une nouvelle fois absent de la feuille de match.