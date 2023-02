FOOTBALL: Dortmund se paie Chelsea et peut rêver aux quarts de finale

Un fol éclair

João Felix, prêté par l’Atlético Madrid cet hiver, a eu deux opportunités d’ouvrir le score pour les Blues. Mais le joyau portugais, démarqué aux 11 mètres, n'est pas parvenu à cadrer sa frappe (32e); puis au terme d’un joli mouvement, il a ajusté la barre transversale d’un Gregor Kobel battu (38e).Chelsea, qui ne parvient pas à trouver le bon régime en Premier League (10e rang), a pris de l’assurance en seconde période. Mais le portier zurichois du Borussia a parfaitement détourné le coup franc de Reece James (55e). Et dix minutes plus tard, dans la continuité d’un corner anglais, Karim Adeyemi a fait basculer la rencontre en un fol éclair. Parti à quelque 70 mètres de ses propres buts, l’international allemand s’est lancé dans une chevauchée que personne n’est parvenu à interrompre, avant de trouver encore la lucidité de tromper Kepa Arrizabalaga (63e).

Le Signal Iduna Park redoublait alors d’ardeur et de décibels. Les jaune et noir, désormais avant tout déterminés à l’idée de préserver leur avantage, ont plié en fin de rencontre. Mais ils ont refusé de céder, à l’image d’Emre Can, qui venait sauver in extremis, sur sa ligne, un ballon que Gregor Kobel avait freiné sans arrêter sur une frappe de Souleymane Coulibaly (78e).