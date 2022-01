Football : Dortmund sorti de la coupe par un club de deuxième division

Le Borussia, tenant du titre, s’est incliné contre St-Pauli en huitièmes de finale.

Après un but encaissé dès la quatrième minute (1-0, Etienne Amenyido), les Jaune et Noir ont craqué une deuxième fois juste avant la pause, lorsqu’Axel Witsel a détourné dans ses propres filets un centre venu de la droite (2-0, 40e). À l’heure de jeu, un penalty de Haaland (2-1, 58e) n’a pas suffi à sauver Dortmund.

Cologne chute

Autre surprise de la soirée, l’élimination de Cologne (D1) par le HSV (D2), l’autre équipe de Hambourg. Après un nul 1-1 après prolongations, Cologne a perdu aux tirs au but à la suite d’un incident assez rare: Florian Kainz, le dernier tireur de Cologne, a glissé au moment de sa frappe et a eu un double contact gauche-droit avec le ballon. L’arbitre a annulé le but et le HSV s’est imposé 4 tirs au but à 3.