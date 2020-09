Football : Dortmund tombe à Augsbourg

Le BVB de Lucien Favre n’a pas trouvé la solution en Bavière (défaite 2-0) samedi. Avec le nul de Leipzig, le Bayern Munich peut déjà prendre quelques points d’avance dimanche.

Manque de réalisme

Mönchengladbach tenu en échec

Dans l’affiche de ce samedi, Leverkusen le cinquième de la saison dernière recevait Leipzig, troisième l’an dernier et demi-finaliste en août de la Ligue des champions. Leipzig est bien entré dans le match et a ouvert le score dès la 14e minute par l’international suédois Emil Forsberg, d’un superbe tir tendu après un petit crochet dans la surface pour effacer un défenseur (1-0).

Mais Kerem Demirbay lui a répondu pour le Bayer (2-0, 20e) six minutes plus tard, et le score n’a ensuite plus évolué.