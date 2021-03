Deux nouveaux centres

A ce jour, 58’547 personnes ont été vaccinées dans le canton: 39’145 ont reçu une première dose, et 19’402 ont reçu la seconde. Le taux de vaccination chez les 75 ans et plus s’élève à 63% pour l’instant. Le nombre d’inscrits au total a dépassé les 100’000 personnes, preuve pour les autorités de l’attente de la population . D eux nouveaux centres de vaccination vont d’ailleurs ouvrir sur la rive droite: l’un géré par l’Hôpital de la Tour, ouvert dès le 22 mars à la salle communale de Meyrin, et l’autre piloté par l’Association des médecins du canton de Genève et PharmaGenève, « vraisemblablement à Palexpo » .