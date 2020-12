On se disait, à ce moment-là, qu’on avait eu notre compte d’émotions pour la journée. Mais non! Dossard No 41, le Slovène Martin Cater est venu mettre tout le monde d’accord. À 27 ans, il s’est offert à la surprise générale son premier succès en Coupe du monde. Il a finalement devancé Striedinger de 22 centièmes de seconde, et Kryenbühl de 27 centièmes.