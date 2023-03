Dossier médical partagé: on est encore loin du compte en Suisse romande

L’objectif était d’atteindre 20’000 inscrits d’ici fin 2022. L’association Cara, qui a lancé le dossier électronique du patient (DEP) en Suisse occidentale il y a près de deux ans, en est encore loin. Entre les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud, quelque 13'000 DEP ont été ouverts à ce jour. Pour rappel, ce dossier électronique permet aux patients d’accéder plus facilement à leurs documents de santé et à les partager avec les professionnels du milieu.