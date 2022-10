Dossier Uber: les taxis genevois veulent mettre Fischer sous tutelle

Me Jacques Roulet, avocat des milieux professionnels des taxis. LMS

Les taxis ne digèrent pas que le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) ait prolongé vendredi l’autorisation provisoire d’exercer d’Uber à Genève; et ils n’ont plus confiance en la conseillère d’Etat Fabienne Fischer. Lundi, leur avocat Me Jacques Roulet a ainsi écrit au gouvernement in corpore pour lui demander de «reprendre le dossier en mains» et de les recevoir. Sinon, il menace de saisir la Cour des comptes. «Mes clients n’ont eu cesse de répéter que les décisions prises par le DEE s’inscrivent en violation de la loi.»

Fabienne Fischer «tait l’essentiel»

Les milieux professionnels des taxis réclament en sus que «tant et aussi longtemps que la situation sociale et juridique des sociétés Uber n’est pas réglée, il soit immédiatement mis fin au sursis qui lui a été accordé illicitement et son activité suspendue.» Ils souhaitent par ailleurs que la proposition de règlement des arriérés 2019-2022 formulée par Uber mercredi passé et qu’examinent dorénavant les services du DEE soit rendue publique, jugeant que Fabienne Fischer, qui a exclu cette possibilité, «tait l’essentiel».

Ce mardi, Me Roulet a expliqué qu’il attendait de la Cour des comptes, si elle devait être saisie, qu’elle rende «un rapport établissant que l’Etat a violé la loi». Il estime que ce n’est pas au DEE de décider «à la place des caisses de compensation et de l’administration fiscale» de la conformité de la proposition d’Uber. «Si quelqu’un demande une autorisation à la police du commerce, on lui demande au préalable d’être en règle. C’est assez simple.»

Temps de travail «compliqué à déterminer»

En fait, pas tant que ça, a expliqué lundi soir le président du Conseil d’Etat Mauro Poggia sur «Léman Bleu». «C’est compliqué car il faut déterminer quel a été le temps de travail» des chauffeurs durant la période concernée, alors qu’ils n’étaient soumis à aucun contrat, et que la manière de rémunérer le temps d’attente, notamment, n’est pas établie. Il a ainsi défendu l’autorisation provisoire d’exercer, jugeant que «si on suspend le règlement du futur en attendant le règlement du passé, on risque d’attendre beaucoup de temps».

«Eviter le chaos»