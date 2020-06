Dossiers de patients déposés dans la rue avec le vieux papier

Rédiger un nouveau commentaire

Lundi 04.06.2020 à 18:15

C'est un manque de respect et d'étique ou un manque simple de professionnalité. Aujourd'hui avec toutes les offres en machines et entreprises pour éliminer et hacher le papier ça ne doit plus exister ce système d'élimination de vieux dossiers en tous genres même en privé!! Fuyez ce médecin!