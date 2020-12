L’origine

Emblème de l’hiver et des fêtes de fin d’année autour du renouveau de la végétation, le sapin était au cœur de rites païens célébrant le solstice d’hiver. Arbres persistants par excellence, c’est-à-dire qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver, le conifère, le gui et le houx étaient plébiscités lors de ces festivités. Selon l’historien François Walter interviewé par la RTS à ce sujet en 2018, une autre hypothèse pouvant expliquer l’importance du sapin de Noël le soir du réveillon se trouverait du côté de la tradition chrétienne. Et plus particulièrement de l’arbre de vie et de ses pommes rouges dont le sapin serait le substitut. Présenté comme le nouvel Adam, la naissance du Christ est étroitement liée à la sienne et celle d’Ève. On prit donc l’habitude de décorer le sapin avec des pommes rouges et des hosties, célébrant les attributs de chacun.