Douane fermée à cause d’une alerte à la bombe à Thayngen (SH)

Thayngen (SH) : Douane fermée à cause d’une alerte à la bombe

Les passages entre la Suisse et l’Allemagne sont interrompus près de Schaffhouse. La police y est déployée.

Le bureau de douane de Thayngen-Bietingen est fermé à tous les véhicules entrant en Suisse et sortant d'Allemagne, selon les informations. Il est recommandé d'éviter la zone autant que possible. Aucune information n'a été donnée sur la durée de la fermeture.

Découverte d'une charge suspecte

Selon Linda von Burg, porte-parole du Ministère public de la Confédération, un «chargement suspect» a déclenché l'opération de police à la douane de Thayngen. Il a été découvert lors d'une inspection. «Comme on soupçonne qu'il s'agit d'explosifs, une enquête est menée sous la direction du Ministère public de la Confédération (MPC) avec la police cantonale de Schaffhouse et Fedpol. Il n'y a pas eu de détonation et il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts matériels», a déclaré Linda von Burg. Les enquêtes sont en cours. «En l'état actuel de l'enquête, il n'y a pas de motif terroriste.»