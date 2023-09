Douane: Intercepté au Tessin avec 38’600 clopes non déclarées

L’affaire remonte à octobre 2022. A la douane de Chiasso (TI), les agents ont mis la main sur 193 paquets de cigarettes non déclarés. La marchandise se trouvait à bord d’un SUV immatriculé en Italie, conduit par un ressortissant macédonien. La marchandise, d’une valeur totale de 6365 francs, était destinée à la revente en Suisse. Les 38’600 clopes étaient dissimulées dans un carton et deux valises qui se trouvaient dans le coffre du véhicule.

Si le passeur avait réussi son coup, il aurait fait un bénéfice estimé à 2000 francs. L’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a permis d’établir qu’il s’agissait d’un cas isolé et a exclu toute nouvelle importation avant et après ce cas. En attendant que le montant exact de l’amende soit fixé, le passeur a dû s’acquitter d’une caution de cinq mille francs a indiqué jeudi l’OFDF dans un communiqué.