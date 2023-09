France: Près de 400 crânes de singes ont été saisis en sept mois

Ces crânes, saisis entre mai et décembre 2022 et qui rejoindront le Muséum d’histoire naturelle (MHN) d’Aix-en-Provence pour être étudiés, proviennent essentiellement du Cameroun. Ils étaient destinés aux Etats-Unis, pour des collectionneurs souhaitant constituer des cabinets de curiosité, ou comme prix ou cadeaux pour des associations de chasse.

«Le trafic d’espèces protégées est un des plus rentables, derrière les stupéfiants, les armes et les êtres humains, avec des bénéfices entre huit et vingt milliards d’euros chaque année», a martelé Gilbert Beltran, directeur interrégional des douanes de Roissy, lors d’une cérémonie officielle au siège des douanes de Roissy, évoquant un «trafic sordide».

«Un trafic d’opportunité»

«Ces primates sont d’abord chassés pour leur viande. La revente de crânes est un trafic d’opportunité», a expliqué Fabrice Gayet, marin douanier et expert en trafic de faune et flore. D’après lui, les crânes de petits primates sont revendus entre 30 et 50 euros pièce, de 400 à 500 euros pour ceux des drills et mandrills et entre 800 et 1000 euros pour ceux de chimpanzés.