Suisse : Douanier licencié pour avoir trop magouillé

Afin de stocker son propre matériel et pour bricoler, un cadre des douanes a loué à son employeur un local de 16 m² au prix de 60 francs par an! Pour ne pas se faire remarquer, il a rédigé un faux contrat en 2017, explique «24 heures». L’association censée occuper les lieux était bidon et les deux personnes de référence indiquées sur le document n’existaient pas. Lorsque le pot aux roses a été découvert cinq ans plus tard, l’homme a été licencié. Une décision qu’il a contestée, estimant qu’un avertissement aurait été suffisant. Mais le Tribunal administratif fédéral vient de confirmer son licenciement.